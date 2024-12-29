Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 850 uzman yardımcısı alımı: Başvurular ne zaman, şartlar neler?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 850 uzman yardımcısı alımının ne zaman yapılacağı, adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda görev yapmak üzere 820 gelir uzman yardımcısı ve 30 devlet gelir uzman yardımcısı alınacak. Başvuruda bulunacak adaylar için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, GİB 850 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman?
Gelir İdaresi Başkanlığında (GİB) görev yapmak üzere 820 gelir uzman yardımcısı ve 30 devlet gelir uzman yardımcısı alınacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda istihdam edebilmek için başvuru yapacak ve sınava girecek olan adaylar için tarihler belli oldu. Peki, GİB 850 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman?
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, GİB, sınavla 820 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecekler.
30 devlet gelir uzman yardımcısı da istihdam edecek olan GİB, böylece toplam 850 uzman yardımcısı almış olacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Söz konusu sınavlara ön başvurular 14-20 Şubat 2025'te, nihai başvurular da 6-12 Mart 2025'te yapılabilecek.
SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Devlet gelir uzman yardımcılığı yazılı sınavı 19 Nisan'da, gelir uzman yardımcılığı sınavı ise 20 Nisan'da Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.
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