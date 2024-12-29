Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 850 uzman yardımcısı alımı: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Gelir İdaresi Başkanlığında (GİB) görev yapmak üzere 820 gelir uzman yardımcısı ve 30 devlet gelir uzman yardımcısı alınacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda istihdam edebilmek için başvuru yapacak ve sınava girecek olan adaylar için tarihler belli oldu. Peki, GİB 850 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman?



RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, GİB, sınavla 820 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecekler.



30 devlet gelir uzman yardımcısı da istihdam edecek olan GİB, böylece toplam 850 uzman yardımcısı almış olacak.

