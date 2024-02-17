Gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? Yeni tarih Resmi Gazete'de yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecek. İşe alım için giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.



BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?



GİB'in konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, söz konusu sınava ön başvurular 18-25 nisan, nihai başvurular ise 10-16 mayıs tarihlerinde alınacak.



GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?



Giriş sınavının yazılı bölümü 29 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

