Gelir Uzmanlığı Yardımcılığına Giriş Sınavları'nda usulsüzlük soruşturması: 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2014-2015 Gelir Uzmanlığı Yardımcılığına Giriş Sınavları'ndaki usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.



Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık eden, ayrıca örgütsel iletişim aracı ByLock isimli programı kullandığı değerlendirilen toplam 11 şüpheli gözaltı kararı verildi.



Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince operasyon başlatıldı.

