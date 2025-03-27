Gelir vergisinde beyanname verme süresi ne zaman bitecek?
Gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı. Yıllık gelir vergisi beyannamelerinde son tarih nisan ayı içi olarak belirlendi. Peki, gelir vergisinde beyanname verme süresi ne zaman bitecek?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatıldığını bildirdi.
GİB AÇIKLADI TARİH BELLİ OLDU
Gelir vergisinde beyanname verme süresi 7 Nisan'a uzatıldı
GİB'den yapılan açıklamada, karara ilişkin detaylar paylaşıldı.
Açıklamada, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.
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