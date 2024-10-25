Gemerek'te 1.7 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, piyasa değeri 1,7 milyon lirayı bulan kaçak parfümler ele geçirildi.

Gemerek'te 1.7 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü çalışma sonucu kaçak ürünlerin bulunduğu noktaya düzenledi. Çeşitli markalara ait kaçak parfümlere el konulurken, olayla ilgili yasal süreç başlatıldı.

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