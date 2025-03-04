Gemi adamlarına ödenen iaşe bedelinde artış
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedelini 230 liradan 325 liraya çıkardı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurul, 19 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı.
Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 325 lira olmasını kararlaştırdı.
Gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 230 lira veriliyordu.
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