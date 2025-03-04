imsakiye

Gemi adamlarına ödenen iaşe bedelinde artış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedelini 230 liradan 325 liraya çıkardı.

Gemi adamlarına ödenen iaşe bedelinde artış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, 'de yayımlandı.

Kurul, 19 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı.

Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 325 lira olmasını kararlaştırdı.

Gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 230 lira veriliyordu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...