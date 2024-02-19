Gemi ambarındaki gaz, balıkçıları öldürdü

Karadeniz'de ava çıkan 3 balıkçı zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Balıkçı teknesi, Ordu'nun Ünye Limanı'ndan 2023 yılı aralık ayında ayrılmıştı.
30 mürettebatı bulunan tekne, hamsi avlamak için Rusya Federasyonu’na bağlı Abhazya’ya gitti.
Geminin ambar bölümünde çalışan 6 mürettebat biriken gazdan zehirlendi.
Balıkçılardan 3'ü hayatını kaybetti, 3 balıkçı ise hastaneye kaldırıldı.
Ölen 3 Türk balıkçının cenazeleri Ünye Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Balık
- Dünya
- Ölüm
- Hamsi
- Zehirlenme
- Rusya
- Karadeniz
- Ordu