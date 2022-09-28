Gemi arızası İstanbul Boğazı'nı trafiğe kapattı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında bir yük gemisinin dümeni kilitlendi. Bunun üzerine boğaz trafiği geçici olarak durduruldu.

Gemi arızası İstanbul Boğazı'nı trafiğe kapattı

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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Üsküdar önlerinde bir dökme yük gemisinin dümeninin kilitlenmesi dolayısıyla askıya alındı.

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 m boyunda ve boş vaziyetteki VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botumuz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

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