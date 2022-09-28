Gemi arızası İstanbul Boğazı'nı trafiğe kapattı

Son dakika haberi!

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Üsküdar önlerinde bir dökme yük gemisinin dümeninin kilitlenmesi dolayısıyla askıya alındı.



Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 m boyunda ve boş vaziyetteki VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botumuz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

