Gemide 54 ton kaçak akaryakıt yakalandı
Aliağa'da bir gemide yapılan incelemede 54 ton 249 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gemlik Limanı'ndan Aliağa'daki Nemrut Limanlar bölgesine giden Malta bayraklı "CMA CGM TARRAGONA" isimli gemide, risk analizi sonucu inceleme yaptı.
Ölçümde gemide, beyan dışı 54 ton 249 kilogram fuel-oil cinsi akaryakıt tespit edildi.
Ekipler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine akaryakıta el koydu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kaçakçılık
- Benzin
- İzmir Aliağa