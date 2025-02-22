Gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Çanakkale'de bir gemiye düzenlenen operasyonda, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Biga Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki limanda bulunan Panama bayraklı gemiye, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince düzenlendi.

Gemideki aramada, makine dairesine gizlenmiş 7 bin 500 paket kaçak bulundu.

Kaçak sigaralara el konuldu, ilgililer hakkında adli işlem başlatıldı.

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