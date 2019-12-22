Gemide bıçaklanan kaptanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

Türk kaptan Bora Ekşi "Karadeniz" adlı yük gemisinde bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı, makine yağcısı ise mürettebat tarafından etkisiz hale getirildi.



Hint Okyanusu’nda taşımacılık yapan Türk bayraklı yük gemisi Karadeniz, Endonezya’nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra denize açıldı.



Makine yağcısı Ergin Aktaş, görgü tanıklarının ifadelerine göre, 20 Aralık'ta Kaptan Bora Ekşi'yi kamarasının önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü.



Olaya müdahale etmek isteyen gemi mürettabatından 4 kişi de yaralandı.



Saldırının ardından diğer mürettabatın da yardıma gelmesiyle katil zanlısı Aktaş bağlanarak etkisiz hale getirildi.



Katil zanlısı Ergin Aktaş 1 Aralık'ta sosyal medya hesabında geminin kaptanı Bora Ekşi ile fotoğrafını paylaşmıştı. Aktaş paylaşımında, "Güzel insan seni seviyoruz delicesine" diye yazmıştı.



Olayın ardından gemi, ikinci kaptan tarafından en yakın liman Sri Lanka’ya yönlendirildi. 42 yaşında yaşamını yitiren kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi Türkiye’ye getirilecek.



Milliyet Gazetesi'nden Gökhan Karakaş'ın haberine göre, katil zanlısı Engin Aktaş önceki limanlarda sorun çıkardı, bu nedenle kaptan tarafından gemiden indirilmek istendi. Aktaş özür dilemesi, borçları olduğu için çalışması gerektiğini söylemesinin ardından sefere devam etti.