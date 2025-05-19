Gemideki denizci kalp krizi geçirdi, sahil güvenlik tahliye etti
Tekirdağ açıklarındaki bir gemide rahatsızlanıp kalp krizi geçiren denizci, sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir gemide rahatsızlanan bir personel, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk bayraklı "Chem Leader" isimli gemide çalışan Selim Güngör (56) kalp krizi geçirdi.
Bunun üzerine gemi personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından yaralının tahliyesi için yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce denizden tıbbi tahliyesi yapılan Güngör, Mürefte Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Güngör, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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