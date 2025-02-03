Gemlik karayolunda tehlikeli anlar: Kontrol paneli refüje düştü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde TIR’ın dorsesinde yüklü olan makine kontrol paneli, savrulup refüje düştü. Gemlik-Bursa yolunun tek şeridi trafiğe kapandı.
Gemlik-Bursa kara yolunda Bursa yönüne ilerleyen TIR’ın dorsesinde yüklü olan bant geçiş makinesi kontrol paneli, savrulup refüje düştü.
TIR şoförü sol şeritte aracı durdururken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.
Trafik polisleri güvenlik önlemi alırken, yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Yolda araç kuyruğu oluştu.
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