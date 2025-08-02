Gemlik körfezi çöplüğe döndü

Günlerdir beklenen yağmur sabah saatlerinde Bursa'nın Gemlik ilçesine de düştü. Yağan yağmur ile debisi artan karsak deresi, atılan poşet poşet çöpü de ortaya çıkardı.



Yağmurla birlikte derede bulunan çöp poşetleri ve dağınık çöpler suyla birlikte denize doğru aktı.



Bataklığa dönen deredeki kirlilik dikkat çekerken denize dökülüp Gemlik körfezinde su yüzeyine çıkan poşetler körfezi adeta çöplüğe çevirdi. Gemlik körfezindeki çöplerin deniz süpürgesi ile toplanacağı belirtildi.