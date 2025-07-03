Gemlik muamması: "Bu fayla ilgili ilginç bir nokta var..."

Gemlik'te 24 saat içinde meydana gelen üç deprem, tüm gözleri bölgeye çevirdi. Dün gerçekleşen son deprem, İstanbul'da da hissedildi. Peki Gemlik'te büyük bir deprem tehdidi var mı?



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"7 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME HAZIRLIK YAPMAMIZ GEREKİYOR" Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Beyhan Bayhan, bu soruya dikkat çekici bir yanıt verdi. Ne zaman büyük bir deprem olacağı konusunda net bir veri olmadığını anlatan Bayhan, "Onun için bu fay üzerinde daha önce yapılan araştırmalar sonucunda 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olabileceğiyle ilgili hazırlık yapmamız gerekiyor." dedi.



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YÜZEYE YAKIN OLDUĞU İÇİN İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ Bayhan, yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'da 3,9 ve 4,2, 2 Temmuz'da ise 4,3 büyüklüğünde merkez üssü Gemlik olan depremler yaşandığını hatırlattı. Meydana gelen depremlerin hafif şiddette olduğunu vurgulayan Bayhan, sarsıntılar yüzeye yakın noktalarda yaşandığı için çevre illerde hissedilmesinin de normal olduğunu dile getirdi. Bayhan, Gemlik'in tarihte de pek çok depreme maruz kaldığını belirterek, en son 2006'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini anımsattı.



Gemlik'te meydana gelen üç deprem

"UZUN DÖNEMLİ HAREKETİ BİLİNMİYOR" Gemlik-İznik fayının Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu olduğunu anlatan Bayhan, şöyle konuştu: "Sakarya Geyve'den başlar ve İznik Gölü'nün güneyinden geçerek Gemlik ve Mudanya üzerinde 100 kilometreye yakın bir fay. Bu fayla ilgili ilginç nokta, uzun dönemli hareketi bilinmemesi yani bu fayın ne zaman büyük bir deprem oluşturacağıyla ilgili kesin bir bilgiye sahip değiliz. Onun için bu fayda daha önce yapılan araştırmalar sonucunda 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olabileceğiyle ilgili hazırlığı yapmamız gerekiyor."

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"60 BİN BİNADA HASAR OLUŞACAK" İznik-Gemlik Fayı'nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2022'de başlattığı Deprem Risk Azaltma Projesi dahilinde de en önemli dokuz faydan biri olduğunu aktaran Bayhan, "Elbette burada 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olabileceği göz önüne alınmaktadır. İznik-Gemlik Fayı'nda 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olursa yaklaşık 60 bin binanın orta ve üzeri hasar göreceği öngörülmektedir." dedi. Bayhan, Marmara Bölgesi'nde meydana gelecek herhangi bir depremde, merkez üssüne 50-100 kilometre uzaklıktaki illerin de etkilenebileceğini aktardı.

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