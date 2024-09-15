Gemlik’te 4 katlı binada yangın paniği

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gemlik’te 4 katlı binada yangın paniği

Gemlik’te 4 katlı binada yangın paniği yaşandı.

, Kumla Mahallesi’ndeki Abdullah Aslan Caddesi’nde meydana geldi. 4 katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen veya yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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