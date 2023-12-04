Gemlik’te art arda iki deprem | Küçükçekmece ve Esenler’de iki binada çatlaklar oluştu

Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5,1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler, İstanbul Küçükçekmece ve Esenler’de iki binada çatlaklar oluşmasına neden oldu. Çatlak oluşan iki binada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu.

Gemlik’te art arda iki deprem | Küçükçekmece ve Esenler’de iki binada çatlaklar oluştu
Gemlik’te 3 dakika arayla 2 deprem | Gemlik’teki deprem İstanbul’u tetikler mi?

Gemlik’te 3 dakika arayla 2 deprem | Gemlik’teki deprem İstanbul’u tetikler mi?

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Gemlik Körfezi bugün 3 dakika arayla meydana gelen 2 depremle sarsıldı.

Saat 10.42’de 5,1 büyüklüğündeki ilk depremin ardından saat 10.45’te 4,5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

Depremler ’da da hissedildi.

Gemlik’te art arda iki deprem | Küçükçekmece ve Esenler’de iki binada çatlaklar oluştu - 1 İstanbul Küçükçekmece'deki binada ekipler inceleme yaptı

İKİ BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Megakentte sarsıntı nedeniyle Küçükçekmece ve Esenler ilçelerindeki iki binada çatlaklar oluştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, binalara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Küçükçekmece ilçesinde çatlak oluşan binada ekipler inceleme yaptı.

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