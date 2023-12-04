Gemlik’te art arda iki deprem | Küçükçekmece ve Esenler’de iki binada çatlaklar oluştu

Gemlik Körfezi bugün 3 dakika arayla meydana gelen 2 depremle sarsıldı.
Saat 10.42’de 5,1 büyüklüğündeki ilk depremin ardından saat 10.45’te 4,5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.
Depremler İstanbul’da da hissedildi.
İKİ BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU
Megakentte sarsıntı nedeniyle Küçükçekmece ve Esenler ilçelerindeki iki binada çatlaklar oluştu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, binalara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.
Küçükçekmece ilçesinde çatlak oluşan binada ekipler inceleme yaptı.