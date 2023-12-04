Gemlik’te art arda iki deprem | Küçükçekmece ve Esenler’de iki binada çatlaklar oluştu

İKİ BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU



Megakentte sarsıntı nedeniyle Küçükçekmece ve Esenler ilçelerindeki iki binada çatlaklar oluştu.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, binalara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.



Küçükçekmece ilçesinde çatlak oluşan binada ekipler inceleme yaptı.

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