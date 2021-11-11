Gemlik’te korkutan yangın: 1 kişi dumandan zehirlendi

Yangın, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahalesi Akar sokak üzerinde yer alan 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında en üst kat ve çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

İtfaiye ekiplerinin iki ayrı sokak üzerinden müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürülürken, dumandan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.



5 katlı binanın boşaltılarak güvenlik önlemi alındığı binanın elektrik ve doğalgazı ekiplerce kesilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.