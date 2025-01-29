Gemlik’te kötü kokuların geldiği gemiye soruşturma

Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi açıklarında bekleyen ve çevreye kötü kokuların yayıldığı iddia edilen geminin sorumluları hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Gemlik’te kötü kokuların geldiği gemiye soruşturma

Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi açıklarında bekleyen bir gemiden çevreye amonyak kokusu yayıldığı iddia edildi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine gemiye inceleme yapmak üzere bir sahil güvenlik botu gönderildi.

Kumla ve Karacali bölgesindeki kokunun geminin havalandırma kapaklarının açılmasından dolayı oluştuğu belirtildi.

Gemlik’te kötü kokuların geldiği gemiye soruşturma - 1

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının duyum sonrası konuya müdahil olduğu öğrenilirken, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi kapsamında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan soruşturma başlatıldı. kaptanı ve sorumluların da Gemlik Adliyesi'nde ifadeleri alındı.

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