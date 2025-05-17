Sokak ortasında kaçırılmak istenen kadını polis ekibi kurtardı

Belirtilen adrese giden ekipler 1. Kumsal Sokak üzerinde 31 HH plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan Mahmut D. (65), Murat A. (29), Mehmet D. (42) ve Ergül K.(40) isimli 4 kişi gözaltına alındı.

Olay dün 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. 4 kişinin bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadını sokak ortasında yerde sürükleyip zorla araca bindirmeye çalışan 4 kişi polis tarafından yakalandı.

EŞİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Kaçırılmak istendiği iddia edilen K.A. (24) isimli kadın polise verdiği ifadesinde kendisinin saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirilmek istendiğini, bu esnada eşi Murat A'nın üzerinde bir tabanca gördüğünü belirtti.

Polis ekiplerinin yaptığı aramada bir poşet içinde tabanca ile 39 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Şahıslar, işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi’ne sevk edildi.

Mahkeme çıkarılan 4 kişi tutuklandı.



