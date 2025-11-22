Gemlik'te yangın: Kafede başladı, evlere sıçradı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarının bitişiğindeki 3 katlı kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, kafenin yakınındaki 2 eve sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri anıt mezara sıçramadan söndürdü. Kafenin en üst katı kullanılamaz hale geldi, evlerde ise hasar oluştu.