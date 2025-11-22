Gemlik'te yangın: Kafede başladı, evlere sıçradı
22.11.2025 07:39
IHA
AA
Gemlik'te Celal Bayar'ın anıt mezarının bitişiğindeki kafede çıkan yangın, iki eve sıçradı. Kafe ve evlerde büyük hasar meydana geldi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarının bitişiğindeki 3 katlı kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, kafenin yakınındaki 2 eve sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri anıt mezara sıçramadan söndürdü. Kafenin en üst katı kullanılamaz hale geldi, evlerde ise hasar oluştu.