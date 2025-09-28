Gemlik'te zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Gemlik serbest bölge ile Gemlik arasında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Serbest bölgede faaliyet gösteren fabrikalardaki işçileri taşıyan, bir servis otobüsü, önüne çıkan TIR'a çarptı.

TIR'ın bir anda durmasıyla arkasından gelen farklı bir servis minibüsü ise arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

9 İŞÇİ YARALANDI

Kazada, işçi servisinde bulunan 9 işçi yaralandı. Yaralılardan 5'i Bursa Şehir Hastanesine, 4'ü Gemlik Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.