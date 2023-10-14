Genç adamın acı sonu: Çalan telefonuna kimse cevap veremedi

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Burdur’un Gölhisar ilçesi Yamadı Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emre Ö. İdaresindeki otomobil ile Halil E. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrasında Emre Ö. hafif şekilde yaralanırken yolcu koltuğunda oturan Ömer Aktaş ise otomobilden inerek kaza yapan otomobilleri incelediği sırada yoldan geçen plakası bilinmeyen başka bir aracın çarpması sonucu yaklaşık 30 metre uzağa fırladı. Ömer Aktaş’a çarpan otomobil ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kazaya karışan diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerini kontrollerinde Ömer Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlenirken hafif yaralı Emre Ö. ve Halil E.’nin tedavisi olay yerinde yapıldı.



Kaza sonrası Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy ve Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında hayatını kaybeden Ömer Aktaş’ın Cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Ömer Aktaş'ın yol üzerine düşen telefonuna ise dakikalarca çalmasına rağmen kimse cevap veremedi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.