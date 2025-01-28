Genç astsubay evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli olan 26 yaşındaki astsubay E.K., evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Kurt'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından astsubayın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden astsubay E.K.'nın Gaziantepli ve bekar olduğu öğrenildi.