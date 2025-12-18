Genç avukat duruşma yolunda can verdi

Amasya'da Beşgöz Kavşağı mevkisinde Avukat Erhan Şahiner’in (25) kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 yıllık avukat olan Şahiner’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Şahiner’in yakınları gözyaşı döktü.

Erhan Şahiner’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.