Genç avukat trafik kazası kurbanı

Eskişehir'de halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki iki kişi öldü.



Enes Duman (23) idaresindeki otomobil, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 7. kilometresinde M.K.'nin kullandığı halk otobüsüyle çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücü Duman ile aynı araçtaki Eskişehir Barosu avukatlarından Cemre Parmaksız (25), sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.



Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Parmaksız ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Otobüs sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.