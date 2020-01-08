Genç avukat trafik kazası kurbanı

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda otomobille halk otobüsünün çarpışması sonucu, sürücü ve aynı araçtaki genç avukat hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

genç avukat kaza kurbanı.jpg

Eskişehir'de halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki iki kişi öldü.

Enes Duman (23) idaresindeki otomobil, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 7. kilometresinde M.K.'nin kullandığı halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Duman ile aynı araçtaki Eskişehir Barosu avukatlarından Cemre Parmaksız (25), sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Parmaksız ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...