Genç Bahar’dan 16 gün sonra acı haber
Antalya’da aynı yönde seyreden otomobil ile iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Bahar Balcı, 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız yarın toprağa verilecek.
Antalya’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Bahar Balcı, ağır yaralandığı kazadan 16 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 29 Ocak’ta saat 14.50 sıralarında Gazipaşa’da meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kübra K. yönetimindeki 33 DT 764 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin E. G. yönetimindeki 16 EIM 70 plakalı motosiklet ile Bahar Balcı’nın kullandığı 07 BTN 490 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, devrilen motosikletten asfalt yola düşen Bahar Balcı ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ve diğer motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bahar Balcı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
16 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
17 yaşındaki genç kız, Gazipaşa’da yapılan kontrollerin ardından ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Burada yoğun bakıma alınan Balcı, doktorları yaptığı tüm müdahaleye rağmen 16 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Genç yaşta kaza kurbanı olan Bahar Balcı, yarın öğle namazından sonra Yenigüney Mahallesi’nde toprağa verilecek.
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