Genç baristanın feci ölümü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur kara yolunda saat 01.00 sıralarında Tufan İ. yönetimindeki otomobil, kavşakta dönüş yapan Ahmet Faruk Akgün yönetimindeki motosiklete çarptı.

Bir kafede barista olarak çalıştığı öğrenilen Akgün, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savruldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırılan Ahmet Faruk Akgün, kurtarılamadı.

Akgün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Tufan İ. ise gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde morga gelen Akgün'ün yakınları, cenazeyi alarak defnetmek üzere Kurşunlu Mezarlığı’na götürdü.

Akgün'ün iş yerinde işlemleri tamamladıktan sonra Kepezüstü'nde bir arkadaşına uğradığı, oradan da evine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.