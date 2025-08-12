Genç çift evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi'nde, bir ikametten silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, tespit edilen ikamete girdiklerinde Berk Köse (31) ile Ezgi El (28) adlı 2 kişiyi, evde başlarından vurulmuş halde buldu.

Sevgili oldukları öğrenilen çiftin sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ve çevresinde polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre Berk Köse'nin önce sevgilisini başından vurduğu, ardından kendi canına kıydığı belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

EZGİ’NİN AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ



Ezgi El’in İstanbul’da yaşayan ailesinin dün polise kızlarıyla ilgili kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

