Genç çift motosiklet kazası kurbanı

Muğla'da evli çift motosiklet kazasında can verdi.

Kaza, 19 Nisan'da saat 16.00 sıralarında Muğla-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. K.Ö. yönetimindeki otomobil, Berkcan Kaplan'ın (25) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada, yola savrulan Kaplan ile yanındaki eşi Saliha Urlu Kaplan (20) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Saliha Urlu Kaplan, bir özel hastaneye kaldırıldı. Berkcan Kaplan ise Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İKİ YILLIK EVLİ OLAN ÇİFTİN 1,5 YAŞINDA ÇOCUKLARI VARDI



İki yıllık evli ve 1,5 yaşında çocukları olan Kaplan çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak Ortaca'nın Burunucu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DOKTOR OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI



Kazanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü pratisyen hekim K.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.