Genç dalgıç temizlik çalışması için girdiği gölde hayatını kaybetti: 21 günlük evliydi

Acı olay, Sapanca Gölü'nde meydana geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nden temin edilen içme suyunun kalitesini korumak için başlattığı temizlik çalışmaları çerçevesinde, profesyonel dalgıç ekibi ile anlaştı.

SASKİ'de dalgıç hizmeti veren Melikcan Yenişen (31), su altında devam eden temizlik çalışmaları için göle dalış yaptı. İddiaya göre, Yenişen metrelerce derinlikte vurgun yiyerek fenalaştı. Diğer dalgıç arkadaşlarının sudan çıkarılan Yenişen, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Öte yandan, 21 gün önce evlendiği öğrenilen Yenişen'den geriye, sosyal medya hesabında paylaştığı su altı görüntüleri kaldı. Yenişen'in suda yediği vurgun neticesinde hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.



BAŞKANDAN TAZİYE MESAJI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yayınladığı taziye mesajında, "SASKİ Genel Müdürlüğümüzde dalgıç hizmeti veren Melikcan Yenişen kardeşimizi görevi başında kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer vererek, bugün 17.30'da gerçekleştirilmesi planlanan Uzunçarşı 3. Etap tanıtım programını ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.