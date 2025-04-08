Genç dansçının şüpheli ölümü
Sakarya'da yaşayan T.T. isimli kadın, yaşadığı evde ölü bulundu. Polis, 30 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin inceleme başlattı.
Sakarya'da bir kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Olay Serdivan ilçesinde yaşandı.
T.T. isimli kadından haber alamayan arkadaşları, 30 yaşındaki kadının evine gitti. Eve girenler, dansçı olduğu öğrenilen genç kadını hareketsiz halde buldu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor.
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