Genç dizi oyuncusunun üzerine ağaç düştü: Yaşam mücadelesi veriyor

AĞIR YARALANDI



Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.



Çevredekiler tarafından ağacın altından çıkarılan İbrahim Yıldız'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde ağır yaralandığı belirlendi.



Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.



Ağacın, oyuncu Yıldız'ın üzerine devrildiği anlar sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.