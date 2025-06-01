Genç doktor evinde ölü bulunmuştu: Ölüm nedeni otopsiyle belli oldu

Muğla'da evinde ölü bulunan Asistan Doktor Anıl Canbaş’ın (26) ölüm nedeni, yapılan otopsiyle tespit edildi.

Genç doktor evinde ölü bulunmuştu: Ölüm nedeni otopsiyle belli oldu

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde araştırma görevlisi olan Dr. Anıl Canbaş’tan dün haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Canbaş’ın Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz halde buldukları Anıl Canbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Canbaş’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda Canbaş’ın kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç doktorun sır ölümü

Genç doktorun sır ölümü

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ALKOL ALDI İDDİASI

Öte yandan, Anıl Canbaş’ın olaydan 1 gün önce 3 arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı ve arkadaşlarının evden ayrıldığı öne sürüldü.

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