Genç doktor kalbine yenildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde görevli Dr. Ahmet Şimşek, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Şimşek için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.