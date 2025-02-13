Genç doktor kalbine yenildi

Tokat'ta 27 yaşındaki kardiyoloji doktoru Ahmet Şimşek, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Genç doktor kalbine yenildi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde görevli Dr. Ahmet Şimşek, dün akşam geçirdiği sonucu hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Şimşek için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor?

Kalp krizi ve kanserin sessiz tehlikesi: Vücut tipiniz ölümcül hastalıkları mı tetikliyor?

Haberi Görüntüle

Törene Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe ile akademisyenler, idari personel ve ailesi katıldı.

Dr. Ahmet Şimşek’in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri’ye götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Eski eşini sokakta silahla yaraladı: Kadının iş yerine sığınma anı kamerada

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...