Genç doktorun acı ölümü | ''Kediye çarpmamak için direksiyon kırdım''

Ataşehir'de doktor Buğra Kaan Yücebaş ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Adem U. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Kayışdağı Caddesi'nde dün sabah saat 05.00'te Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, acil servisinde görev yapan 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'a babasına ait dükkanın önünde otururken kamyonet çarptı.



Yücebaş, kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.



Kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü Adem U. yakalandı.



Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheli Adem U. tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Adem U. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Adem U. hakimlikte verdiği ifadede, "Ben Ferhatpaşa’da tarım ürünleri dükkanında çalışıyorum. Patronun oğlu olan B.Y. bana boş kasaları hale götürmemi söyledi. Benim 17 yaşında olduğumu, ehliyetimin olmadığı biliyordu'' dedi ve sözlerine şöyle devam etti:



''Ben de bahsedilen kamyonete bindim. Bir müddet sonra hafif yağmur yağmaya başladı. Seyir halindeyken önüme birden kedi fırladı. Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım. O esnada araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak araç durmadı. Daha sonra yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti. O anki korkuyla olay yerinden kaçtım. Durumu aileme anlattım ve emniyete giderek teslim oldum. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım"

İÇ HASTALIKLARI UZMANLIĞI İSTİYORDU

26 yaşındaki Buğra Kaan Yücebaş, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçtiğimiz haziran ayında mezun olmuştu, iki aydır Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde çalışıyordu.



2022 Eylül Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (TUS) 65 puan alan genç doktor, iç hastalıkları bölümünde uzmanlık eğitimi almayı planlıyordu.