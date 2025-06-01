Genç doktorun sır ölümü



Muğla'da 26 yaşındaki kulak burun boğaz hekimi evinde ölü bulundu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi araştırma görevlisi Dr. Anıl Canbaş’tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Canbaş’ın Kötekli Mahallesi'ndeki evine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Eve giren ekipler, hareketsiz halde bulunan genç doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.

DARP İZİ BULUNAMADI

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Anıl Canbaş’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Canbaş’ın olaydan bir gün önce üç hekim arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı ve daha sonra arkadaşlarının evden ayrıldığı ifade edildi.