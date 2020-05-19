Genç futbolcu serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Antalya'da ailesiyle Gündoğmuş ilçesinin Karadere Mahallesi'ne gezmeye giden Manavgat Belediyespor 19 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncusu Umut Özmen (19), Gebedere mevkisindeki gölete yüzmek için girdi.

Bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başlayan genç, ailesinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.



Özmen'in cansız bedeni, olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timinde görevli dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.



Gencin cenazesi Gündoğmuş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

