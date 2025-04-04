Genç gıda mühendisinin acı ölümü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan beş yıldızlı bir otelde kısa süre önce gıda mühendisi olarak işe başlayan Osman Süzen (24) dün aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Genç mühendise ilk müdahale otelin sağlık ekibi tarafından yapıldı.

İhbarla Süzen’in çalıştığı otele gelen 112 Acil Sağlık ekibi genç mühendisi hastaneye kaldırırken, mesai arkadaşları başından bir an olsun ayrılmadı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan genç mühendis burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osman Süzen'in herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı öğrenildi.

Genç gıda mühendisinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netleşecek.

Süzen’in cenazesi bugün işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Akseki ilçesine götürüldü.