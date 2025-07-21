Genç hakem evinde ölü bulundu
Denizli’de yakınlarının haber alamadığı futbol hakemi Muratcan Ilgaz evinde ölü buldu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine, uzun süredir futbol hakemliği yapan 33 yaşındaki Muratcan Ilgaz’dan haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Muratcan Ilgaz’ı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ilgaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ilgaz’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Denizli
- Pamukkale
- Hakem