Genç hakem evinde ölü bulundu

Denizli’de yakınlarının haber alamadığı futbol hakemi Muratcan Ilgaz evinde ölü buldu.

Genç hakem evinde ölü bulundu

'nin ilçesine, uzun süredir futbol hakemliği yapan 33 yaşındaki Muratcan Ilgaz’dan haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Muratcan Ilgaz’ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ilgaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ilgaz’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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