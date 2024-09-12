Genç Halilhan’ın sır ölümü: Başından vurulmuş halde bulundu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Halilhan Kahya, park halindeki otomobilde ölü bulundu. Sürücü koltuğunda başından vurulmuş halde bulunan genç adamın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Genç Halilhan’ın sır ölümü: Başından vurulmuş halde bulundu

’da 18 yaşındaki bir genç, başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Emirdağ’a bağlı Elhan köyü yolunda meydana geldi.

Park halinde duran otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Genç Halilhan’ın sır ölümü: Başından vurulmuş halde bulundu - 1

Kontrolde, kapısı açık aracın sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekipler, başından silahla vurulan kişinin Halilhan Kahya olduğunu tespit etti.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kahya'nın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

şüphesi ile soruşturma başlatıldı.

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