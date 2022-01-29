Genç hemşire Şebnem Köker'in şüpheli ölümü: Eski erkek arkadaşı tutuksuz yargılanacak

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan katıldı. Kadıköy'de geçen Haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Timuçin Bayhan, suçlamayı kabul etmeyerek "Ben bir ara dalmışım. Dışarıdan çöp kutusuna çöp atılır gibi bir ses geldi" dedi.

Mahkeme, Köker'in cesedinin yanında bulunan gitar biblosu parçasını sanığa sorunca "Oraya nasıl düşmüş fikrim yok" şeklinde cevap verdi. Müşteki avukatları gitarın geri kalan kısmının olay yerinden çıkmadığını, üzerinde sanığın kanı olabileceği ihtimalinin dikkate alınarak gitarın geri kalan kısmının sorulmasını ve sanığın tutuklanmasını talep etti.



TUTUKLANMA TALEBİ REDDETTİ



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Bayhan'ın tutukluluk talebinin reddine karar verdi. Mahkeme kayıp gitar parçasının akıbetinin sorulması için mevcut pansiyona müzekkere yazılmasına da karar vererek Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporların beklenmesine karar verdi.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede Köker'in ölümünden sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.