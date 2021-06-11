Genç hemşirenin sır ölümü

NTV Haber - DHA 11.06.2021 - 15:22
İstanbul Kadıköy'de 5. kattan düşen genç hemşirenin ölüm nedeni araştırılıyor.
İzmir'de bir hastanede çalışan Şebnem Köker, geçen hafta İstanbul'a gelerek, Kadıköy'de erkek arkadaşı T.B.'yle tuttuğu bir pansiyona yerleşti.
ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTI
Pazartesi gecesi arkadaşıyla tartışan 29 yaşındaki Şebnem Köker, 5'inci kattaki odanın penceresinden, istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üzerine düştü.
Genç hemşire olay yerinde hayatını kaybetti.
Polisin ifadesine başvurduğu T.B., "Tartışmıştık, ben diğer odaya uyumaya gittim. Gürültü üzerine uyanınca, Şebnem’in cansız bedenini gördüm" dedi.
İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?
Köker'in kesin ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu belirleyecek.