Genç hemşirenin sır ölümü: Baba cinayet olduğunu düşünüyor

Hemşire Şebnem Köker, İstanbul Kadıköy'de kaldığı pansiyonun 5. kattaki odasından düşerek yaşamını yitirdi.



İzmir'de bir hastanede çalışan Köker'in babası, kızının ölümünü şüpheli buluyor. Baba Abdullah Köker, "Bir odada iki kişi kalıyor biri düşüp ölüyor diğer kişi olay tanığı oluyor sanık olmuyor. Ben şüpheli değilim. Ben eminim benim kızım burda katledildi" dedi.



Köker, Şebnem'in pansiyonda birlikte kaldığı erkek arkadaşı T.B.'nin çelişkili ifadeler verdiğini söyledi.



Acılı baba, "Olayı farklı şekilde anlatıyor. İlk ifadesinde ben lobiye indim diyor içki almaya diyor yukarı çıkarken gürültü duydum odaya gittim kapı kilitli diyor aşağıya indiğimde pencereden atmış diyor. Diğer ifadesinde odadaydım ben yatarken Şebnem salonda yatarken ben uzandım ses duydum fırladım diyor. Sonra pencere açık baktığımda şebnem aşağıda diyor" şeklinde konuştu.

Hemşirenin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Abdullah Köker, "En son 11'i 6 geçe arkadaşına mesaj atıyor, "Gelin beni burdan kurtarın diyor." Ben cinayet olduğundna adım gibi eminim" ifadelerini kullandı.

Şebnem Köker'in kesin ölüm sebebini Adli Tıp Kurumu belirleyecek.

