İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli gençleri üçüncü kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu.

Genç ISTAC Platformu tarafından organize edilen 3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması'nda İstanbul Şehir Üniversitesi ekibi birinci, Marmara Üniversitesi takımı ikinci, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ekibi üçüncü oldu. Yarışmanın final duruşmasında hakemlik yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Tahkim avukatlığı artık genç meslektaşlarımız için yeni dönemin çıkış kapısıdır, tahkim avukatsız yürütülemez” dedi. İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da, tahkim davalarında en az 5 hukukçunun yer aldığını vurgulayarak, “Tahkim çok bereketli bir alan ve genç hukukçularımızın sözleşmelere koyacakları her ISTAC şartı onların tahkim kariyeri olacak” mesajını verdi.



Bilgi Üniversitesi Santral-İstanbul Kampüsü, bir kez daha Türkiye’nin farklı köşelerinden hukuk öğrencilerinin yarışma heyecanına sahne oldu. Yarışmaya katılan 28 üniversiteden 311 öğrenci, 59 takım halinde birincilik hedefiyle mücadele etti. Yarışmanın final duruşmasında ise geleceğin tahkim avukatları güçlü bir hakem heyetinin karşısındaydı ve iki takım Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve deneyimli Av. Dr. İsmail Esin karşısında ter döktü. Üniversiteli gençlerin yarışma heyecanına ortak olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, geleceğin avukatlarına şu mesajı verdi;



“Bu yarışmanın amacı tahkim farkındalığı yaratmaktır. Asıl yarışma üniversite sonrası avukatlık mesleğine adım atarken başlıyor, size bir kum havuzunda oynayacaksınız deniyor. Ben genç hukukçularımızın o havuzla yetinmemelerini, çizgileri kırmalarını, o sınırları paramparça etmelerini istiyorum.



Hayal demek, orada bir dağ var, oraya tırmanmak, oradan öbür zirveye gözümüzü dikmek demek. O yüzden tahkime yönelik önyargıları kırmak zorundayız. Tahkim, avukatsız yürütülemez. ISTAC bizim için, avukatlar için önemli bir çıkış kapısıdır. Eğer yaptığımız sözleşmelere ISTAC klozunu (uyuşmazlık şartını) koymazsak Dubai tahkimi, Londra tahkimi, Paris tahkimi konuluyor, dolayısıyla davalar orada görülüyor. Ben milliyim diyen, 'bu vatan için' cümlelerini kuran herkesin ISTAC ile işbirliği yapması gerekiyor.“



"TAHKİM ÇOK BEREKETLİ BİR ALAN"



Yarışmanın finalinde düzenlenen panelde İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla ve Esin Avukatlık Kurucu Ortağı Dr. İsmail Esin yarışmaya katılan gençlerin tahkim kariyeri üzerine sorularını yanıtladı. ISTAC Başkanı Akıncı, hukukçu gençleri tahkim alanında kariyer yapmaya davet ederken, kendi kariyerinden örnekle tahkimin yurt dışı fırsatlarına dikkat çekti. Pek çok uluslararası davada hakemlik yapan Prof. Akıncı, “Dünya Bankası çatısı altındaki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi ICSID’de, (Türkiye ile ilgisi olmayan, bir Ortadoğu ülkesi ile ilgili davada) ilk kez bir Türk olarak hakemlik görevine atandım. Artık yurtdışında önemli tahkim kurumlarında çalışan, bu kurumlarda görülen davalarda avukatlık-hakemlik yapan Türk hukukçularımız var” dedi. Akıncı şöyle konuştu;



“Genç hukukçularımız için tahkim kariyeri aslında kendi elleriyle yaptıkları sözleşmelere tahkim şartı koydukları zaman başlar. Tahkim o kadar bereketli bir alan ki, bir davada en az 5 hukukçu yer alıyor. Genç ISTAC platformumuzun düzenlediği bu yarışmayı bir oyun formatında yapıyoruz, bu çalışmalarla esasında Türkiye’nin tahkim jenerasyonunu geliştiriyoruz, yepyeni bir tahkim nesli ortaya çıkıyor. Her şey genç hukukçularımızın, geleceğin tahkim avukatlarının elinde; Sözleşmelere konulacak her ISTAC şartı gençlerimizin gelecekteki tahkim kariyerlerinin temel basamaklarını oluşturacak.”



Av. İsmail Esin de kendi kariyerinden deneyimlerini paylaşarak gençleri bu alanda ilerlemeye çağırdı. Dr. Esin, “Ben şu anda enerjimin yüzde 90’ını tahkime kullanıyorum. Çoğunluğu şirket birleşme-devralma uyuşmazlıklarıyla ilgili davalar… Gençler bu alanda başarılı olabilmek için ne yapmalı derseniz, yanıtım ‘kan, ter, gözyaşı’ olur. Emek vermeden olmaz. Eski bir basketbolcu olarak şunu söyleyebilirim; formanın hakkını vermek lazım. Tahkim takım oyunudur. Bu alanda kariyer yapmak isteyenler öncelikle takım oyuncusu olmayı ihmal etmemelidir. Ayrıca rekabeti de abartmamak gerekir, tahkimde ahlaki-etik değerler çok önemlidir, tahkim itibardır” dedi.



Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla ise, genç hukukçulara şöyle seslendi; “Üniversiteden mezun olduktan sonra işe başlarken egonuzu bir kenara bırakacaksınız. İşe başlarken bir hiçsiniz, asıl kan-ter tecrübedir. En önemli şey, usta-çırak ilişkisini bilmek, dolayısıyla meslekte hep öğrenci olarak kalmaktır. Potansiyelleriniz ancak tecrübe ile anlam kazanır.”



Panele moderatörlük yapan Dr. Candan Yasan Tepetaş ise, Türkiye’nin her köşesinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yarışmaya gösterilen ilgiyi ve 3 yıldır düzenlenen yarışmada bugün gelinen noktayı şöyle özetledi;



“İlk yarışmamıza 42 takım ile 230 öğrenci başvurmuştu, geçen yılki organizasyonumuzda 47 takımda 282 öğrenci yarıştı. Bu yılki yarışmaya ilk aşamada Türkiye ve KKTC’de yer alan 37 farklı üniversitenin öğrencilerinden oluşan 70 takım ve 364 öğrenci başvurmuştu. 5 aylık sürecin finalinde, 28 üniversiteden 311 öğrenci, 59 takım halinde yarıştı. Hep söylüyoruz, bu yarışmanın kaybedeni yok, tüm katılımcılar geleceğin tahkim avukatı olma hedefiyle önemli bir adım attı, hepsi gönüllerimizin birincisi oldu."



3. Genç ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışmasında ilk 3 sırayı İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi alırken, Geleceğin Tahkim Avukatı ödülü ise Bilgi Üniversitesi’nden Ege Buket’e verildi. En İyi Dava Dilekçesi Ödülü Galatasaray Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin, En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin oldu. 3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışmasında başarılı olan takımlar üniversitelerine kitap ve para ödülleriyle döndü.



Yarışma organizasyon ekibinin lideri Av. Ceren Çakır, Genç ISTAC platformu kurucularından olan yarışma fikrinin öncüsü Av. Gül Yanık’a ve bu yılki yarışmanın olay metnini kurgulayan Akıncı Hukuk Bürosu’ndan Av. Selda Taşyürek ile Galatasaray Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehtap İpek İşleten’e teşekkür plaketi sundu.



3. GELECEĞİN TAHKİM AVUKATI YARIŞMASI ÖDÜLLERİ



*Birinci: İstanbul Şehir Üniversitesi (7.500 TL)



*İkinci: Marmara Üniversitesi (5.000 TL)



*Üçüncü: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (2.500 TL)



*Geleceğin Tahkim Avukatı: Ege Buket (İstanbul Bilgi Üniversitesi)



*En İyi Dava Dilekçesi: Galatasaray Üni. /Ankara Yıldırım Beyazıt Üni.



*En İyi Cevap Dilekçesi: İstanbul Bilgi Üniversitesi