Genç kadın doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Rabia B. (26) isimli kadın yakınlarına hayatına son vereceği yönünde mesaj attı. Kadına ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



DOĞALGAZ BORUSUNA ASIL HALDE BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kadını evin içerisindeki doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Acı haberi alan Rabia B.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



