Genç kadın, doğum esnasında hayatını kaybetti

Hatay'da doğum esnasında fenalaşan 25 yaşındaki Şerife Çizmeli hayatını kaybederken, evladı yaşama tutundu.

Genç kadın, doğum esnasında hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve doğumu riskli olduğu belirtilen 25 yaşındaki Şerife Çizmeli, ilk doğumu için hastanede tedavi altına alındı.

gerçekleştiği esnada fenalaşan Çizmeli, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

EVLADI YAŞAMA TUTUNDU

Çizmeli hayatını kaybederken, dünyaya getirdiği evladı yaşama tutundu.

Yürek burkan olay sonrası sağlık durumu stabil olan bebeğin kuvözde kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

Genç kadın, doğum esnasında hayatını kaybetti - 1

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çizmeli, Karakese Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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