Genç kadın, doğum esnasında hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve doğumu riskli olduğu belirtilen 25 yaşındaki Şerife Çizmeli, ilk doğumu için hastanede tedavi altına alındı.

Doğum gerçekleştiği esnada fenalaşan Çizmeli, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

EVLADI YAŞAMA TUTUNDU

Çizmeli hayatını kaybederken, dünyaya getirdiği evladı yaşama tutundu.

Yürek burkan olay sonrası sağlık durumu stabil olan bebeğin kuvözde kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

