Genç kadın, doğum esnasında hayatını kaybetti
Hatay'da doğum esnasında fenalaşan 25 yaşındaki Şerife Çizmeli hayatını kaybederken, evladı yaşama tutundu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve doğumu riskli olduğu belirtilen 25 yaşındaki Şerife Çizmeli, ilk doğumu için hastanede tedavi altına alındı.
Doğum gerçekleştiği esnada fenalaşan Çizmeli, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
EVLADI YAŞAMA TUTUNDU
Çizmeli hayatını kaybederken, dünyaya getirdiği evladı yaşama tutundu.
Yürek burkan olay sonrası sağlık durumu stabil olan bebeğin kuvözde kontrol altında tutulduğu öğrenildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Çizmeli, Karakese Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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