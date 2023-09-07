Genç kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Sakarya'da 31 yaşındaki Bahar Keskin, oturduğu apart dairenin banyosunda ölü bulundu. Keskin'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.

Genç kadın evinin banyosunda ölü bulundu

'nın Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'ndeki AVM içerisindeki apart dairede oturan Bahar Keskin'i öğle saatlerinde banyoda hareketsiz bulan arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla gelen ekipler, Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda herhangi bir darp, kesici ya da delici alet izi bulunmayan Keskin'in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Keskin'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. Soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...