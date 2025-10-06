Genç kadın öldü, şüpheli eş 'kaza' dedi

İzmir'in Urla ilçesinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, T.A.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki eşi Burçin Razak Akyürek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akyürek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gözaltına alınan T.A.'nın ilk ifadesinde tüfeği kazayla ateşlediğini ve fişeğin eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi