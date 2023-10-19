Genç kadın sokak ortasında katledildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokak ortasında silahla vurulan 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Genç kadın sokak ortasında katledildi

Keçiören'in Atapark Mahallesi'nde, ilişkileri olduğu iddia edilen E.R.A (22) ile B.K. (22) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.R.A, B.K'ye tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince, E.R.A tabancasıyla yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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